Жириновский предложил приравнять пиво к наркотикам

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Москва, 10 июля. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предлагает запретить рекламу пива на телевидении, в том числе безалкогольного. По его словам, рекламируется не само пиво, а бренд.

Председатель ЛДПР уверен, что мода на курение и алкоголь в обществе проходит. На смену ей приходит здоровый образ жизни, которого придерживается молодое поколение, поэтому недопустимо навязывать молодежи пиво.