Жириновский предложил приравнять пиво к наркотикам
Москва, 10 июля. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предлагает запретить рекламу пива на телевидении, в том числе безалкогольного. По его словам, рекламируется не само пиво, а бренд.
Председатель ЛДПР уверен, что мода на курение и алкоголь в обществе проходит. На смену ей приходит здоровый образ жизни, которого придерживается молодое поколение, поэтому недопустимо навязывать молодежи пиво.
«Пиво — это алкоголь! Алкоголь, табак — это наркотики! Надо приравнять эти вещи к наркотикам. Чтобы тому, кто часто выпивает, было стыдно. Чтобы он знал, что он тоже наркоман. Один может употребить героин, второй — выпить бутылку водки или пива» — сказал Жириновский «Парламентской газете», призвав прекратить «одурманивать молодежь».