Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

В Избранное

Киев, 10 июля. Украина планирует ввести систему предварительной электронной регистрации для въезжающих в страну граждан России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, с 1 января 2018 года Киев вводит для граждан России предварительную регистрацию. Каждый гражданин России, который намерен посетить Украину должен будет заранее зарегистрироваться, а также предоставить в МИД все необходимые данные. Он также добавил, что все граждане России, которые уже находятся на территории Украины, должны будут пройти обязательную регистрацию.

Стоит отметить, что ранее президент Украины заявил о введении биометрического контроля для всех граждан других государств, пересекающих украинскую границу страны.