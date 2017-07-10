Мэр Нижнего Тагила рассказал о роли Путина в решении вопроса с выплатой долгов по зарплате

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Нижний Тагил, 10 июля. Президент РФ Владимир Путин дал ускорение процессу выплаты долгов по зарплате сотрудникам нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловали главе государства в ходе прямой линии. Об этом сообщил глава города Сергей Носов.

По словам мэра, собственник заявил о готовности погасить долги еще две недели назад. Деньги появились, как только были возбуждены уголовные дела. После поручения Путина решить проблему врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти региона ищут деньги.

«Это произошло еще вчера, — сообщил Носов. — Еще не было известно о поручении Владимира Путина. Владимир Владимирович лишь дал ускорение процессу, такое, что сегодня собственник принес всю сумму до конца рабочего дня, а выплаты начались с 12.00».

Подобное ускорение должно быть в работе у каждого, заявил Носов ИА «Политика сегодня».