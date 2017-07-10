Новости ДНР и ЛНР: полицейская миссия в Донбассе, предотвращенный теракт в Луганске

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ДНР и ЛНР, 10 июля. Россия и США рассмотрели возможность разместить в Донбассе полицейскую миссию. Украина не нашла юридических доказательств присутствия Вооруженных сил РФ в народных республиках Новороссии. В Луганске, вероятно, предотвращен очередной теракт. Киев перебрасывает в зону вооруженного конфликта солдат-срочников. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Полицейская миссия в Донбассе

Во время встречи в Гамбурге президенты России и США обсудили много всего интересно, включая и ситуацию в Донбассе. Так, Владимир Путин и Дональд Трамп рассматривали возможность разместить в регионе полицейскую миссию. Путин заявил американскому коллеге, что такая инициатива возможна только после согласия Киева и народных республик. И никак иначе. Понятно, что обсуждать такой вопрос долго невозможно без взаимного контакта сторон конфликта.

В начале прошлого месяца президент Украины Петр Порошенко призвал активизировать консультации в Вене и разместить в Донбассе вооруженную полицейскую миссию ОБСЕ. Киев, кроме того, обращался в ООН и ЕС — опять-таки с просьбой о военной миссии, которая контролировала бы в регионе выполнение соглашения о прекращении огня. При этом он забывал, что в минских соглашениях нет положения о вводе миротворцев. У ОБСЕ тогда же возникли сомнения в эффективности миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Киев не видит доказательств

Эка незадача: Украина не нашла юридических доказательств присутствия Вооруженных сил России в Донбассе. В этом был вынужден признаться замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Но, как заверил чиновник, украинская сторона трудится в поте лица и какие-то зацепки точно найдет!

Возможно, попытки Киева распространялись на россиянина Виктора Агеева, который попал в плен во время боевых действий под Луганском. На Украине тут же сплели хитроумную историю, что он якобы является кадровым военнослужащим российской армии, хотя в нашем Минобороны причастность пленного к действующим силам отрицали. Агеев давно уволился в запас после прохождения срочной службы.

В ЛНР считают, что Киев может пытать пленных, чтобы те потом признались на камеру в службе в российской армии. Особенно стойких пытаются «ломать», воздействуя на их ближайших родственников и шантажируя их. Украинские силовики не останавливаются ни перед чем, чтобы выдать в информационное пространство заведомую ложь.

Сорванный теракт в ЛНР

В Луганске, вероятно, предотвращен очередной теракт. Неизвестные попытались заложить неопознанный предмет под газовую трубу у одного из жилых домов. К счастью, теракт предотвратили оперативные службы. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Обстояло все примерно так. На горячую линию милиции поступил сигнал от внимательного местного жителя о том, что какие-то подозрительные люди на улице Челюскинцев странным образом действуют у газовой трубы высокого давления. Оперативные службы сработали максимально быстро, однако диверсанты успели скрыться с места события, прихватив с собой устройство.

Интересно и то, что оперативно-следственная группа во время выезда обнаружила на доме, который пытались взорвать, недавно нарисованный украинский флаг. Но так как на месте не обнаружили ни злоумышленников, ни бомбы, вызов фактически посчитали ложным. Идет опрос свидетелей.

ВСУ латают дыры

Киев перебрасывает в зону вооруженного конфликта в Донбассе солдат-срочников. Об этом поведал прессе в ходе брифинга замком оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Личный состав ВСУ тает на глазах — виной тому и увеличивающееся число небоевых потерь. Солдаты украинской армии злоупотребляют алкоголем, неаккуратно обращаются с оружием и часто отправляется в самоволку. Потому командованию ВСУ приходится направлять в зону АТО срочников. Они активно роют окопы на переднем крае обороны и несут службу на блокпостах.

В частности, Басурин уточнил, что военнослужащие срочной службы переброшены в 72-ю и 28-ю отдельные механизированные бригады ВСУ. Они, соответственно, базируются в районе Авдеевки (к северу от Донецка) и в окрестностях Мариуполя.