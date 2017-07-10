Премьер Ирака готовит официальное объявление об освобождении Мосула от боевиков ИГ

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Багдад, 10 июля. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в ближайшее время официально объявит об освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирака.

Отмечается, что все новостные агентства и телеканалы Ирака будут транслировать заявление премьер-министра в прямом эфире.

Накануне стало известно, что бойцы правительственных сил Ирака подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в старой части Мосула. Позднее премьер-министр Ирака прибыл в Мосул, чтобы лично поздравить армию с победой над террористами ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.