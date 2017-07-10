Турчинов анонсировал расширение киевских санкций против России

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Киев, 10 июля. Украинская сторона планирует ввести новые антироссийские санкции. Об этом заявил в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Соответствующие предложения должны подготовить правительство страны, СБУ и Нацбанк Украины.

«США и Евросоюз приняли решение о введении новых санкций в отношении РФ, мы не можем не учесть эти инициативы наших стратегических партнеров», — отметил Турчинов.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал оставить в силе санкции, который Запад ввел против России.