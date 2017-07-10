Минэкономразвития не прогнозирует резких скачков курса рубля в 2017 году

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Москва, 10 июля. Министерство экономического развития не ожидает в текущем году резких скачков рубля. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Максим Орешкин.

«Ожидать каких-то резких отклонений от того, что мы ожидали, или от текущего состояния, не стоит. То есть не будет скачка доллара там до 80 руб. и так далее», — отметил он.

По его словам, среднегодовой курс доллара в 2017 году составляет 64,2 рубля. Ожидается, что к концу года доллар укрепится до 68 рублей, а в 2018 году — до 69,8 рублей. Напомним, что в понедельник рубль укрепил свои позиции на открытии торгов. Доллар подешевел до 60,21 рубля, а евро — до 68,65 рубля.