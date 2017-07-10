На севере Москвы горит торговый центр «РИО», есть пострадавшие

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Москва, 10 июля. В торговом центре «РИО» на северо-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

По предварительным данным, очаг возгорания находится на складе текстильной в подвале здания. В настоящее время сотрудники МЧС проводят эвакуацию людей из здания. По данным источника ФАН, в результате пожара пострадали семь человек. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

При этом пользователи социальных сетей сообщают, что в результате задымления здания 10 человек отравились угарным дымом, среди пострадавших шестилетний мальчик. Кроме того, шесть человек оказались заблокированными в кабине лифта, который не работает из-за отсутствия электроэнергии.