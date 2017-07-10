Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ
Происшествия
На севере Москвы горит торговый центр «РИО», есть пострадавшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На севере Москвы горит торговый центр «РИО», есть пострадавшие

    19:16  10 Июля 2017  /обновлено: 19:59  10 Июля 2017
    331

    На севере Москвы горит торговый центр «РИО», есть пострадавшие

    Москва, 10 июля. В торговом центре «РИО» на северо-востоке Москвы произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

    По предварительным данным, очаг возгорания находится на складе текстильной в подвале здания. В настоящее время сотрудники МЧС проводят эвакуацию людей из здания. По данным источника ФАН, в результате пожара пострадали семь человек. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

    При этом пользователи социальных сетей сообщают, что в результате задымления здания 10 человек отравились угарным дымом, среди пострадавших шестилетний мальчик. Кроме того, шесть человек оказались заблокированными в кабине лифта, который не работает из-за отсутствия электроэнергии.

    Автор: Алексей Громов
    #рио #москва #мчс #торговый центр
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Количество пострадавших при пожаре в ТЦ «РИО» в Москве достигло 14 человек

        20:00 10 Июля 2017 96
        Читать
        19:33
        Сегодня

        Премьер Ирака готовит официальное объявление об освобождении Мосула от боевиков ИГ
        19:20
        Сегодня

        Минэкономразвития не прогнозирует резких скачков курса рубля в 2017 году
        18:58
        Сегодня

        Де Мистура рассказал о ключевых темах переговоров по Сирии в Женеве
        18:15
        Сегодня

        Порошенко объявил о введении биометрического контроля на границе Украины
        17:30
        Сегодня

        Сирия: Де Мистура подтвердил соблюдение перемирия на юго-западе страны

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7779

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13469

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1725

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3392

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2583
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        19:48   10 Июля 2017
        268
        На севере Москвы горит торговый центр «РИО», есть пострадавшие

        На севере Москвы горит торговый центр «РИО», есть пострадавшие

        19:16   10 Июля 2017
        327
        Хватит рвать вышиванки: Киев не может доказать присутствие «армии РФ» в Донбассе

        Хватит рвать вышиванки: Киев не может доказать присутствие «армии РФ» в Донбассе

        17:43   10 Июля 2017
        2180
        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        16:27   10 Июля 2017
        224