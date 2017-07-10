Siemens прокомментировала поставки турбин в Крым

В Избранное

Берлин, 10 июля. Концерн Siemens AG считает, что две турбины, которые он поставил в Тамань, якобы могли быть перевезены на территорию Крымского полуострова. Об этом говорится в заявлении немецкой компании.

«Такое развитие событий показывает ясное нарушение контрактов на поставку, которые ясными словами запрещают нашим клиентам осуществлять поставки в Крым», — отметила пресс-служба Siemens.

Немецкий концерн также готов принять юридические меры.

Напомним, ранее стало известно о том, что концерн Siemens AG создал спецгруппу для проверки данных о том, что турбины его производства были поставлены в Крым в обход санкций.