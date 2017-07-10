Де Мистура рассказал о ключевых темах переговоров по Сирии в Женеве

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Женева, 10 июля. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что участники «Женевы-7» могут обсудить создание новой конституции САР.

Он пояснил, что в ходе очередного раунда переговоров в Женеве может обсуждаться вопрос об изменении существующей конституции Сирии или создание нового документа. Однако также возможен промежуточный вариант.

Де Мистура предостерег участников переговоров от завышенных ожиданий очередного раунда, так как в ходе последней встречи активно обсуждался вопрос о создании зон деэскалации, однако участники переговоров не достигли результатов. Он также напомнил, что попытки обсудить реформу конституции Сирии ведутся с начала 2017 года.