Девяностолетний ветеран ОУН-УПА умер, прославляя подо Львовом Шухевича

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Львов, 10 июля. Председатель Яворивского братства ОУН-УПА* Петр Ушко скончался в поселке Краковец (Яворивский район Одесской области) во время празднования 110-летней годовщины рождения главнокомандующего Украинской Повстанческой Армии Романа Шухевича.

91-летний ветеран УПА* скончался во время торжественной речи у памятника Шухевичу. По словам очевидцев, Ушко неожиданно потерял сознание, после чего ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть от остановки сердца.

Как сообщают украинские СМИ, Ушко родился в 1926 году в селе Кобыльница Волошская, которое ныне является территорией Польши. В 1944 году он вступил в ряды ОУН. Сперва военный трибунал приговорил националиста к смертной казни, однако затем заменил ему приговор на отбывание 25-летнего срока в лагере. Напомним, что ОУН-УПА запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.