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Переполнены музыкой и теплом: в Петербурге прошел международный еврейский хоровой фестиваль
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    Переполнены музыкой и теплом: в Петербурге прошел международный еврейский хоровой фестиваль

    19:49  10 Июля 2017
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    Переполнены музыкой и теплом: в Петербурге прошел международный еврейский хоровой фестиваль

    В течение четырех дней — с 5 по 9 июля — в Санкт-Петербурге проходил Пятый европейский еврейский музыкально-хоровой фестиваль, который объединил ведущие коллективы из России, Европы и — впервые — Израиля.

    Впервые подобный фестиваль прошел в 2012 году в Великобритании, затем столицами еврейской хоровой музыки становились Вена, Рим, Лондон и, наконец, Санкт-Петербург. На главных концертах фестиваля побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

    Каждый год лучшие хоровые коллективы из разных стран знакомят слушателей с богатейшей еврейской музыкальной культурой, с ее древними традициями и удивительным разнообразием. Выступления участников проходят в лучших концертных и театральных залах Европы и становятся ярчайшими событиями в культурной жизни городов, которые удостаиваются чести принять фестиваль. Эта традиция была продолжена и в этом году.

    Организатором фестиваля в нашем городе выступила петербургская еврейская благотворительная организация «Ева», хоровой коллектив которой успешно выступал на фестивалях в Вене и в Риме и на сегодняшний день является единственным российским членом Европейской ассоциация еврейских хоров.

    Концерты фестиваля прошли на лучших площадках города — открытие состоялось в Академической капелле, а завершающий гала-концерт — в Концертном зале Мариинского театра. Также открытые бесплатные концерты прошли в Петрикирхе и Большой хоральной синагоге.

    Среди коллективов, порадовавших петербуржцев своим искусством, в первую очередь нужно отметить знаменитых участников фестиваля из Австрии — Венский клезмерский оркестр (с которым, кстати, сыграли и петербургские музыканты) и Венский еврейский хор.

    Также петербуржцы овациями встречали и провожали хор «Ренаним Европа», объединивший певцов из Франции, Бельгии и Голландии, британский коллектив «Зэмел», мужской хор «Раматаим» из Иерусалима, иерусалимский камерный хор «Ораторио», еврейский молодежный хор «Ева», клейзмерский оркестр «Добраночь» из Петербурга и другие музыкальные коллективы.

    Хоровой фестиваль завершился грандиозным гала-концертом в Мариинском. По мнению участников и гостей, все прошло прекрасно.

    «Участники в восторге, все хвалят организаторов и любят друг друга безудержно, — написала в Facebook «мотор» фестиваля Татьяна Львова. — Петербург всех обаял и покорил. Он действительно особенный, наш город. И жители его тоже не подвели — на всех концертах полные залы, встречали очень душевно. Все были переполнены музыкой и теплом».

    Автор: Елена Янкелевич
    #музыка #фестиваль
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