Сирия: предприниматели из Китая посетят Дамаск, Хомс и Алеппо в середине августа

В Избранное

Москва, 10 июля. Делегация китайских предпринимателей посетит Сирию в середине августа для изучения возможностей по капиталовложению, которые помогут в восстановлении страны. Об этом заявил заместитель председателя Китайско-Арабской ассоциации по взаимообменам Цинь Юн.

Он пояснил, что делегация представителей китайских компаний прибудет с визитом в Сирию 15-22 августа. Представители китайских компаний посетят Дамаск, Хомс и Алеппо, где обсудят с местными властями инвестиционные проекты в области строительства и энергообеспечения Сирии. Он также добавил, что это будет третий визит китайских предпринимателей в Сирию.

Ранее стало известно, что Сирия и Китай планируют открыть прямое авиасообщение между Дамаском и крупнейшими городами КНР, что позволит создать благоприятные условия для китайских инвесторов в послевоенном восстановлении страны.