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Сирия новости 10 июля 19.30: ИГ потеряло поле Аль-Хейль, союзники САА заняли 16 деревень в Эс-Сувейде
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    Сирия новости 10 июля 19.30: ИГ потеряло поле Аль-Хейль, союзники САА заняли 16 деревень в Эс-Сувейде

    19:30  10 Июля 2017
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    Союзники САА заняли 16 деревень в Эс-Сувейде

    Сирия, 10 июля. Боевики ИГ* полностью утратили контроль над газовым полем Аль-Хейль на востоке Хомса. ВВС Сирии уничтожили склад боеприпасов «Тахрир Аш-Шам» в Западном Каламуне. Союзники САА заняли 16 деревень на востоке Эс-Сувейды, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали стягивать войска в район Западного Каламуна на западе провинции Дамаск; отбили у радикалов ряд населенных пунктов в Восточном Каламуне; подверглись обстрелу со стороны Турции в северной части Латакии; заняли 16 деревень на востоке провинции Эс-Сувейда.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): полностью утратило месторождение Аль-Хейль на востоке провинции Хомс; потеряло одного из высокопоставленных командиров в провинции Ниневия в Ираке.

    Сирийская свободная армия** (ССА): отбила нападение «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-востоке провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: лишилась склада с боеприпасами в результате авиаудара ВВС Сирии в районе Западного Каламуна.

    «Файлак Ар-Рахман»: отбила атаку САА близ населенного пункта Хош Ад-Давахира в Восточной Гуте Дамаска.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В Восточной Гуте Дамаска не прекращаются столкновения между правительственными подразделениями и радикалами вооруженной оппозиции. Боевики формирования «Файлак Ар-Рахман» отбили атаку Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Хош Ад-Давахира, передает военный источник в соцсети Twitter (LCCSy). ВВС Сирии в это время наносили авиаудары по боевикам на окраине города Дума. Никакой информации об итогах боевых вылетов пока не поступало.

    Между тем сирийская армия и «Хезболла» начали стягивать войска в район Западного Каламуна. В преддверии наступления сирийские ВВС проводят бомбардировки укрепрайонов боевиков недалеко от населенных пунктов Джуруд Флита и Джуруд Кара, нанося значительный урон фортификационным сооружениям группировки «Ахрар Аш-Шам» и коалиции «Тахрир Аш-Шам». Так, в результате авиаударов сирийских военных самолетов был уничтожен крупный склад с боеприпасами исламистов, сообщает Twitter-канал (C_Military1). По словам военного источника информагентства AMN, САА и проасадовские отряды предложили боевикам заключить соглашение, в соответствии с которым радикалы могли бы быть эвакуированы в провинцию Идлиб, однако представители вооруженной оппозиции отклонили данное предложение.

    В то же время в Восточном Каламуне, как сообщает Twitter-канал (khalediskef), армия Башара Асада отбила у радикалов высоту Таль-Риша, а также ряд населенных пунктов к югу от военной авиабазы Аль-Син.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Как передает военный источник в сети Twitter (putintintin1), появилось множество сообщений о том, что турецкая артиллерия провела обстрел укрепленных пунктов Сирийской арабской армии (САА) в Туркоманских горах на севере провинции Латакия. Согласно данным информационного портала Qasioun News, Анкара использовала крупнокалиберные пулеметные установки, в результате чего погибли несколько солдат сирийской армии. Официальных комментариев турецкая сторона пока не давала. Между тем продолжаются столкновения между силами протурецких боевиков и правительственных войск в нескольких районах провинции.

    Напомним, в северной части региона действует режим прекращения огня, поскольку данные территории входят в одну из зон деэскалации. Однако радикалы вооруженной оппозиции и поддерживающие их турецкие войска военных действий не прекращают.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Военный источник в Twitter (Syria_Hezb_Iran) сообщает, что месторождение Аль-Хейль на востоке провинции Хомс полностью находится под контролем проасадовских ополченцев-шиитов «Хезболлы» и «Лива Фатимиюн». В данный момент силы союзников проводят зачистку территорий от оставшихся там террористов ИГИЛ.

    Тем временем в район газового поля Арак доставили два новых ракетных комплекса «Ураган». Сирийская армия стягивает силы и военную технику в преддверии наступления на ключевой оплот «Исламского государства»* в регионе — город Ас-Сухна. Об этом сообщает новостной портал Al Masdar News.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    На юго-западе провинции Даръа вновь вспыхнули столкновения между силами Сирийской свободной армии (ССА) и группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Согласно сведениям информагентства Al Masdar News, боевики «свободной армии» отразили нападение ИГИЛовцев в районе населенного пункта Хейт. Как сообщают местные источники AMN, в ходе боев было нейтрализовано множество радикалов с обеих сторон.

    Напомним, на юге Сирии в провинциях Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда с 9 июля действует режим без огня между «умеренной оппозицией» и правительственными войсками, тем не менее на террористов ИГИЛ и «Джебхат Ан-Нусры»*** перемирие не распространяется.

    Провинция Эс-Сувейда

    Карта военных действий — Эс-Сувейда

    Сирийская арабская армия (САА) начала вторую фазу операции «Великий рассвет» в провинции Эс-Сувейда. Бойцы 5-го штурмового корпуса и 5-й бронетанковой дивизии САА и их союзники ранее продвинулись в северной части региона, освободив вершину Таль-Асфар и несколько населенных пунктов. После этого правительственные войска начали наступление на востоке провинции, сообщает информагентство Al Masdar News. В ходе ожесточенных столкновений союзные силы отбили у боевиков антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» 16 населенных пунктов.

    Напомним, в отношении альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого бывшей «Джебхат Ан-Нусрой»*, режим прекращения огня не действует.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Информационный портал Al  Masdar News передает, что федеральная полиция в провинции Ниневия нейтрализовала Салема Ганема Абдуллу Султана, одного из командиров «Исламского государства». Он был уничтожен в тот момент, когда пытался пересечь реку Тигр к юго-востоку от Мосула.

    Тем временем бои между вооруженными силами Ирака и террористами ИГ в западной части Мосула продолжаются. Информационное агентство ИГИЛ «Аль-Амак» утверждает, что в ходе сражений в квартале Аль-Мидан был убиты десять солдат иракской армии. Тем не менее официальные источники данную информацию не подтверждают.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 10 июля 19.30: ИГ потеряло поле Аль-Хейль, союзники САА заняли 16 деревень в Эс-Сувейде
    Сирия новости 10 июля 16.30: потери «Ан-Нусры» в Эс-Сувейде, ВКС РФ уничтожили военный штаб ИГ
    Сирия новости 10 июля 12.30: потери САА к востоку от Хомса, ВКС РФ нанесли урон технике ИГ в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 10 июля 07.00: Турция обстреливает курдов в Алеппо, САА готовятся к блицкригу против ИГ в Хомсе
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