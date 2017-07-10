Путин распорядился организовать празднование столетия Росархива

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Москва, 10 июля. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о праздновании юбилея государственной архивной службы России, которой в 2018 году исполняется 100 лет. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2018 году 100-летием государственной архивной службы России постановляю провести в 2018 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия государственной архивной службы России», — говорится в документе.

Глава государства призвал регионы последовать примеру Москвы и тоже отметить столетие Росархива. Предполагается, что все праздничные мероприятия будут проводиться за счет Росархива и внебюджетных источников.