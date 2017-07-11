Тартус: десантный корабль «Цезарь Куников» приближается к базе ВМФ РФ в Сирии

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Тартус, 11 июля. Большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников» направляется с грузом в акваторию Средиземного моря.

Информационные порталы, отслеживающие перемещение военных кораблей, сообщают, что БДК «Цезарь Куников» прошел Черноморские проливы и идет в направлении пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.

Отмечается, что это уже шестой поход «Цезаря Куникова» к берегам Сирийской арабской республики. Большие десантные корабли Военно-морского флота России участвуют в операции «Сирийский экспресс», обеспечивая военные базы РФ в Хмеймиме и Тартусе, а также доставляя в САР гуманитарные грузы.