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Оппозиция рассчитывает на распространение перемирия по всей территории Сирии
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    Оппозиция рассчитывает на распространение перемирия по всей территории Сирии

    18:20  10 Июля 2017
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    Оппозиция рассчитывает на распространение перемирия по всей территории Сирии

    Каир, 10 июля. Сирийская вооруженная оппозиция рассчитывает, что режим прекращения огня, который 9 июля начал действовать на юго-западе Сирии, будет распространен на всю территорию страны. Об этом заявил начальник генерального штаба Свободной сирийской армии Ахмад Берри.

    «Мы бы хотели всеобъемлющего перемирия… Чтобы перемирие распространялось на всю Сирию, а не отдельный район», — сказал Берри.

    Он также добавил, что благодаря России и США режим прекращения огня на юго-западе Сирии будет соблюдаться всеми сторонами конфликта.

    Напомним, 7 июля  глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России, США согласовали меморандум о режиме прекращения огня в сирийских провинциях Даръа и Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии. Перемирие вступило в силу 9 июля в полдень.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #оппозиция #сирия #перемирие
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