Теракт в Ницце: следователи не нашли связи преступника с ИГ

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Париж, 10 июля. Спустя год после теракта на Английской набережной в Ницце следователи так и не обнаружили связь между боевиком и запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»*.

Отмечается, что сотовые телефоны, компьютеры исполнителя теракта были тщательно изучены, однако никаких свидетельств связи с ИГ* так и не нашли.

Однако сайты, которые изучал террорист, говорят о его интересе к тематике джихадистов.

Напомним, что 14 июля 2016 года грузовик протаранил группу людей, которые праздновали День взятия Бастилии на Английской набережной в Ницце. Жертвами террориста стали 86 человек. Пострадали более 400 человек.

За терактом стоял 31-летний житель Ниццы из Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель.

* Организация запрещена на территории РФ.