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Сирия сегодня: мирный процесс на юго-западе САР, оппозиция за перемирие, операция «Великий рассвет»
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    Сирия сегодня: мирный процесс на юго-западе САР, оппозиция за перемирие, операция «Великий рассвет»

    18:45  10 Июля 2017
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    Сирия сегодня: мирный процесс на юго-западе САР, оппозиция за перемирие, операция «Великий рассвет»

    Сирия, 10 июля. Наблюдатели сообщили о соблюдении перемирия на юго-западе САР, лидер «московской» платформы сирийской оппозиции рассказал о положительном влиянии перемирия в зонах деэскалации на всю страну, в провинции Эс-Сувейда продолжается спецоперация «Великий рассвет». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Перемирие в Сирии соблюдается

    В полдень 9 июля в трех зонах деэскалации начал действовать режим прекращения боевых действий. Около двух месяцев стороны согласовывали границы территорий, свободных от военных действий. Напомним, что о предстоящем перемирии в Сирийской Арабской Республике (САР) было объявлено после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Главе Белого дома в своем блоге в Twitter сообщил, что все условия были согласованы с Москвой, а Вашингтон настроен на конструктивную работу с российскими коллегами в регионе.

    Напомним, ранее стало известно, что Минобороны России направило в зону деэскалации военную полицию. Также своих наблюдателей отправили США и Иордания. Иностранная мониторинговая миссия будет следить за соблюдением порядка в юго-западных провинциях Сирии: Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда.

    По данным, озвученным наблюдателями, вступивший в силу режим прекращения огня соблюдался в указанных регионах практически без нарушений со стороны вооруженной оппозиции. Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, координатор ближневосточных исследований Дмитрий Егорченков, «присутствие российских военных наблюдателей в провинциях будет способствовать более надежному установлению перемирия».

    Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что он рад наступившему в Сирии перемирию.

    «Кажется, что перемирие в Сирии соблюдается. Многие жизни могут быть спасены, — цитирует главу США «Лента.ру». — Это — результат встречи. Хорошо!»

    Оппозиция поддерживает перемирие

    Лидер «московской» платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль уверен, что режим прекращения боевых действий на юго-западе САР окажет положительное влияние на ситуацию и в других регионах страны, сообщает газета «Известия».

    По словам Джамиля, «этот важный шаг сыграет значительную роль в политическом урегулировании сирийского конфликта». Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что эксперты из России, Соединенных Штатов и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе САР. В эти зоны вошли территории провинций Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда.

    лидер «московской» платформы сирийской оппозиции рассказал о положительном влиянии перемирия в зонах деэскалации на всю страну

    «Великий рассвет» в Сирии

    Сирийская арабская армия (САА) начала вторую фазу операции «Великий рассвет» в провинции Эс-Сувейда после небольшого перерыва, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе 5-го корпуса и 5-й бронетанковой дивизии военные армии Башара Асада совместно с союзными силами начали наступление в северной части провинции Эс-Сувейда, захватив большую часть холмов Тель Аль-Асфар и несколько находящихся рядом населенных пунктов.

    После взятия под контроль холмов, военные и их союзники начали массовое наступление на позиции боевиков коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийского крыла «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусра»* (обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) и крыла Сирийской свободной армии (ССА) — группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия».

    По данным источника агентства в Дамаске, военные отряды САА совместно с союзными силами восстановили контроль над Дейр Насрани, Раджм Аль-Бакар, Талль Салман,  Тель Муфтара, Шанван, Ас-Сакия, Аль-Каср, Тель-Банат, Аль-Баджир и Тель-Саад. Источник добавил, что сирийская армия пытается полностью изгнать поддерживаемых США боевиков из региона.

    Сирийская арабская армия (САА) начала вторую фазу операции «Великий рассвет»

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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