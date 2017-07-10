Всемирный банк оценил потери экономики Сирии

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Вашингтон, 10 июля. Военный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики привел к тому, что упущенный рост ВВП страны достиг 226 миллиардов долларов. Об этом заявили эксперты Всемирного банка.

Согласно предварительным данным, ВВП Сирии упал с 60,2 миллиарда долларов до 24 миллиардов долларов.

«Разрушение социально-экономических связей нанесло стране больший ущерб, чем разрушение инфраструктуры», — указано в докладе организации.

Напомним, ранее стало известно о том, что группа китайских предпринимателей планирует в августе 2017 года посетить ряд сирийских городов.