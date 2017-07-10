На пяти улицах севера Москвы изменена схема движения транспорта

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Москва, 10 июля. Сразу на пяти улицах в Москве изменили движения транспорта. Нововедения объяснили попыткой улучшить пропускные способности данных участков.

Так, на участке Новой улицы на пересечении с улицей Весенней до дома №22 организовали одностороннее движение. Кроме того, на улице Новой обустроят 60 мест для парковки. Еще шесть десятков мест для стоянки появились на четной стороне Карельского бульвара от улицы Вагоноремонтной до улицы Долгопрудной и на нечетной стороне бульвара от Долгопрудной до Вагоноремонтной улиц.

Односторонним стало движение на пересечении проезда Досфлота с улицей Лодочной до дома №5. Так же здесь появились 22 парковочных места. Еще 32 места для машин обустроили на 1-ой Боевской улице на пересечении с улицей Стромынка до улицы Матросская Тишина.

На участке 3-й Хорошевской улицы от площади Маршала Бабаджаняна до улицы Берзарина восстановлена двустороннюю схему движения. При этом там появится еще 75 машино-мест, пишет «Вечерняя Москва».

