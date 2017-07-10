Сирия: два человека погибли при обстреле мечети в Алеппо

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Дамаск (Сирия), 10 июля. В результате обстрела Алеппо, который организовали сирийские террористы, погибли два человека. Об этом журналистам сообщили представители правоохранительных органов Сирийской Арабской Республики.

«Два человека погибли и 14 ранены в результате ракетного обстрела Нового Алеппо», — пояснил источник РИА Новости.

Согласно предварительным данным, боевики обстреляли район мечети.

Напомним, ранее стало известно о том, что турецкие военные атаковали поселения курдов в провинции Алеппо.