Сирия под ударом: ИГ заняло ключевые позиции в районе Акербата и вновь нацелилось на Пальмиру

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Накануне днем боевики спецотряда «Исламского государства»* (запрещено в РФ) «Ингимаси» провели массированную атаку позиций Сирийской арабской армии (САА) вблизи города Джубб Аль-Джарра, расположенного примерно в 60 километрах к востоку от Хомса. В результате наступления террористам удалось захватить стратегически значимую высоту Аль-Маширфа.

Боевики начали штурм сразу после того, как смертник за рулем «джихад-мобиля» атаковал опорные пункты правительственных войск САР, ожесточенные столкновения в этом районе продолжались на протяжении нескольких часов. В ходе противостояния, согласно данным новостного агентства ИГИЛ* Al Amaq, были убиты не меньше 20 военнослужащих армии САР и союзных сил. К вечеру после перегруппировки подразделения САА выдвинулись в контрнаступление, однако террористам удалось отбить его.

Захваченная боевиками вершина Аль-Маширфа имеет важное стратегическое значение: террористы могут использовать данную высоту как удобный плацдарм для наступления на близлежащие поселки, которые недавно были освобождены правительственными войсками. Таким образом, сирийской армии для развития освободительной операции в этом регионе и, в частности, зачистки города Акербат необходимо как можно скорей восстановить контроль над ключевой вершиной.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в интервью для Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что базирующиеся на границе провинций Хама и Хомс отряды террористов ИГ* уже успели очень хорошо изучить слабые места в обороне сирийских подразделений.

«Боевики ИГ, во-первых, не отказались от своей тактики скрытого перемещения, так называемой «облачной технологии». Кроме того, террористы изучили тактику сирийских военных и выявили слабые места в их обороне с целью нанесения мощных ударов по ним».

Однако эксперт подозревает, что здесь не обошлось без поддержки иностранных военных инструкторов, которые методически помогают террористам, обучая их ведению боев и подсказывая, по каким слабым местам армии САР лучше всего бить.

«С помощью боевиков идет война против сирийской армии. Есть прямая атака позиций САА, как, например, ракетный удар США по сирийскому аэродрому, а есть косвенная, когда боевикам оказывается военная помощь для наступления на правительственные войска САР».

Александр Перенджиев также выразил опасения в связи с возможным повторным захватом Пальмиры террористами ИГИЛ. По его словам, древний город, а также богатые нефтяные и газовые районы в его окрестностях по-прежнему интересуют боевиков и их заказчиков. Важно отметить, что Акербат как раз используется террористами как плацдарм для повторного захвата полей Пальмиры. Именно поэтому сирийским силам очень важно наконец сконцентрировать усилия в этом ключевом регионе с целью обезопасить от ИГ Пальмиру, а также магистраль Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия к западу от города, которая также находится в опасной близости от позиций «Исламского государства».

«Сохраняется опасность, что боевики снова могут захватить Пальмиру. По-видимому, это соответствует планам тех, кто поддерживает террористов, они еще намерены провести контратаку. Однако в данном районе у боевиков не все получается — ВКС России и наша разведка все-таки умеют срабатывать на опережение. Но все равно все дырки не закроешь. У сирийских военных должны быть ушки на макушке. Желательно им было бы больше работать на опережение, на контратакующие действия, потому что держать все время только встречный удар может не получиться. Боевики умеют просачиваться, что они уже неоднократно делали».

Кроме того, зачистка территорий в районе Акербата позволит сирийским войскам сконцентрироваться на других стратегически и экономически значимых регионах — прежде всего, на провинции Дейр эз-Зор. В этом направления готовятся выдвинуть свои силы в наступление также сирийские оппозиционные формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами. Многие эксперты убеждены, что именно Дейр эз-Зор сыграет ключевую роль в гражданской войне.

* Организация запрещена на территории РФ.