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Ирак: курды поймали боевика ИГИЛ из США
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    Ирак: курды поймали боевика ИГИЛ из США

    18:15  10 Июля 2017  /обновлено: 18:32  10 Июля 2017
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    Ирак: курды поймали боевика ИГИЛ из США

    Эрбиль, 10 июля. На севере Ирака курды поймали боевика «Исламского государства»* с американским гражданством.

    Боевик террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) был задержан около города Семель в провинции Дохук. Террорист бежал из иракского города Мосул, который был полностью освобожден от боевиков «Халифата». Местный пастух заметил неизвестного ему человека, который пытался пересечь небольшую речку около деревни.

    Местные жители поймали боевика и доставили его властям. Боевик свободно владеет английским и имеет гражданство США. Предположительно игиловец пытался пробраться в сирийскую провинцию Хасака.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #курды #ирак
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