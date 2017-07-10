Порошенко объявил о введении биометрического контроля на границе Украины

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Киев, 10 июля. Украина вводит биометрических контроль для всех граждан, пересекающих границу страны. Об это сообщил президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы Украины.

«Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Он подчеркнул необходимость снятия биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев, для усиления возможностей борьбы с терроризмом. Порошенко выразил надежду, что данная мера найдет понимание и поддержку и народа.