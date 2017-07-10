Глава банка «Югра» отверг претензии ЦБ о выводе активов

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Москва, 10 июля. Банк «Югра» намерен урегулировать все вопросы с Банком России, который ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Об этом заявил президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

Он пояснил, что в настоящее время руководство банка делает все возможное для решения вопросов, которые возникли у Банка России.

«Акционеры банка «Югра» в рекордно короткие сроки нашли средства для пополнения резервов по рекомендации ЦБ. Это доказывает высокую надежность банка по выполнению своих обязательств перед кредиторами и клиентами», — заявил Нефедов.

Он также отверг претензии ЦБ в незаконном выводе активов из банка «Югра», отметив, что владелец банка Алексей Хотин намерен поддерживать кредитную организацию до полного финансового оздоровления.

Ранее заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздыше заявил, что специалисты ЦБ обнаружили манипулятивные операции с вкладами банка «Югра» на сумму в размере двух миллиардов долларов.