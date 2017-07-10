Сирия: постпред России встретился в Женеве с официальной делегацией Дамаска

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Женева, 10 июля. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Алексей Бородавкин встретился в понедельник с членами официальной делегации сирийского правительства.

«Такая встреча состоялась», — подтвердили ТАСС в постпредстве России.

Ранее Бородавкин заявил, что встретился с представителями трех платформ сирийской оппозиции — «московской», «эр-риядской» и «каирской».

Напомним, что в минувшую пятницу Россия и США согласовали перемирие на юге Сирии. Спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура в понедельник подтвердил соблюдение перемирия в этих районах.