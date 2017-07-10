Главные новости 10 июля

В Избранное

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 10 июля.

Международная команда астрономов открыла экзопланету, относящуюся к классу Супер-Юпитер, и получила ее непосредственное изображение. Ученые обнаружили черную экзопланету рядом с Солнцем.

Утром в понедельник в московских аэропортах задержаны и отменены порядка 30 рейсов. Десятки рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах.

В NASA сообщили, что на днях произошло столкновение метеорита с Луной. Ученые из NASA рассказали о последствиях столкновения метеорита с Луной.

Китайская компания Landwind начинает продажи нового компактного кроссовера X2, дизайн которого откровенно напоминает Lada Xray. Landwind запускает продажи клона LADA Xray‍.

В России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей, они стали проще для инвалидов и автолюбителей, записавшихся на прием через портал госуслуг. ГИБДД сделала регистрацию автомобиля более простой и удобной.

Владимир Путин остался доволен встречей с первой леди США Меланьей Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге. Песков рассказал, о чем Владимир Путин говорил с Меланьей Трамп на G20.

ВСУ срывают «хлебное перемирие», в Мариуполе зреет бунт, фейковые «источники» ГУР МО Украины, как в Киеве создаются «правильные» новости, новые сказки про «российских военных». Новороссия сегодня: Мариуполь сопротивляется, фейковые теракты и неугомонный блогер.

Каждый метр возводимого Крымского моста приближает исполнение мечты Сергея Аксенова — сделать Крым витриной России. Шторма не страшны: Крымский мост приближает исполнение мечты Сергея Аксенова.

На стройке Керченского моста начались работы по укладке дорожного покрытия. Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта.

Еще в 80-е годы советские проектировщики бились над созданием артиллерийской установки, которая могла бы уничтожать противокорабельные ракеты. Установка-невидимка: АК 630-М-2 «Дуэт» защитит корабли ВМФ РФ.