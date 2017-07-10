Дамаск: САА несет потери в районах Джобар и Айн Тарма

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Дамаск, 10 июля. Боевики бросили в бой всю технику в сражениях за пригороды столицы Сирии.

Военные источники сообщают, что 105-я бригада Республиканской гвардии Сирии несет серьезные потери в боях за районы Айн Тарма и Джобар. Террористы активно применяют тяжелую технику и обстреливают фугасами позиции силовиков.

Отмечается, что танки гвардейцев становятся легкой мишенью для расчетов ПТРК джихадистов. Исламисты оборудовали в пригородах Дамаска разветвленную сеть подземных коммуникаций, что позволяет им оперативно перебрасывать подкрепление на различные участки фронта.