Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: предприниматели из Китая посетят Дамаск, Хомс и Алеппо в середине августа
Технологии
В Сети появилась информация о новом «зеркальном» iPhone 8
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сети появилась информация о новом «зеркальном» iPhone 8

    17:53  10 Июля 2017
    270

    В Сети появилась информация о новом «зеркальном» iPhone 8

    Пало-Альто, 10 июля. По словам инсайдера Вениамина Гескина, новый iPhone 8 получит четыре расцветки, в том числе вариант с зеркальным корпусом.

    Отмечается, что новый смартфон компании Apple будет иметь некую отличительную особенность. В частности, по словам Гескина, ей станет зеркальный корпус гаджета.

    Сейчас iPhone выпускается в шести различных цветах: матовый черный, глянцевый черный, серебристый, красный, золотой, розовый.

    Ранее сообщалось, что новый iPhone получит защиту на основе 3D-сканера лица, которай придет на смену сенсору TouchID.

    Ожидается, что презентация iPhone 8 пройдет осенью. По слухам, смартфон получил OLED-дисплей с плотностью пикселей 521 ppi.

    Автор: Дима Оленин
    #iphone
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Порошенко объявил о введении биометрического контроля на границе Украины

        18:15 10 Июля 2017 115
        Читать
        17:30
        Сегодня

        Сирия: Де Мистура подтвердил соблюдение перемирия на юго-западе страны
        17:28
        Сегодня

        Путин поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездов
        17:07
        Сегодня

        Песков рассказал о происхождении турбин, которые устанавливаются в Крыму
        15:49
        Сегодня

        Песков рассказал о мотоцикле, на котором ездил Путин
        15:42
        Сегодня

        Путин назвал Глазунова подлинным мастером художественной школы

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7751

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13442

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1718

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3363

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2569
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хватит рвать вышиванки: Киев не может доказать присутствие «армии РФ» в Донбассе

        Хватит рвать вышиванки: Киев не может доказать присутствие «армии РФ» в Донбассе

        17:43   10 Июля 2017
        1532
        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        16:27   10 Июля 2017
        195
        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        15:53   10 Июля 2017
        291
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        1527