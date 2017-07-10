В Сети появилась информация о новом «зеркальном» iPhone 8

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Пало-Альто, 10 июля. По словам инсайдера Вениамина Гескина, новый iPhone 8 получит четыре расцветки, в том числе вариант с зеркальным корпусом.

2017 OLED iPhone - four colors. New one - mirror like. pic.twitter.com/BFBBpBQ2Vm — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) July 8, 2017

Отмечается, что новый смартфон компании Apple будет иметь некую отличительную особенность. В частности, по словам Гескина, ей станет зеркальный корпус гаджета.

Сейчас iPhone выпускается в шести различных цветах: матовый черный, глянцевый черный, серебристый, красный, золотой, розовый.

Ранее сообщалось, что новый iPhone получит защиту на основе 3D-сканера лица, которай придет на смену сенсору TouchID.

Ожидается, что презентация iPhone 8 пройдет осенью. По слухам, смартфон получил OLED-дисплей с плотностью пикселей 521 ppi.