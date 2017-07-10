Введение зон деэскалации в Сирии должно быть временной мерой — де Мистура

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Женева, 10 июля. Введение зон деэскалации в Сирии должно быть временной мерой, заявил в понедельник спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По его словам, зоны деэскалации не должны подрывать территориальную целостность страны.

«Процесс деэскалации должен рассматриваться как временный. И есть понимание, что он ни в коем случае не подрывает сирийскую территориальную целостность», — отметил де Мистура, выступая в Женеве.

Напомним, что инициаторами введения зон деэскалации в Сирии стали Россия, Турция и Иран. На территории этих зон запрещено ведение любых военных действий.