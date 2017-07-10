В Петербурге грузовик устроил «пивное ДТП» на Нефтяной дороге

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Санкт-Петербург, 10 июля. Грузовой автомобиль на Нефтяной дороге потерял сразу несколько банок пива. Кадрами необычного пивного происшествия поделился один из пользователей социальных сетей.

ДТП произошел в два часа дня.

На фото видно, как водитель пытается собрать ценный груз. Упаковки с пивом лежат на обочине. Какие-то бутылки валяются прямо на трассе. Весь асфальт измазан в пене, как будто в городе прошел «пивной дождь». К счастью, все последствия аварии удалось ликвидировать за короткий срок.

Почему банки пива неожиданно выпрыгнули из кузова грузовика, неизвестно, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».