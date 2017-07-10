Очарованная Меланья: соцсети обсуждают, как Путин покорил супругу Трампа на G20

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Москва, 10 июля. Видео официального обеда на саммите G20 в Гамбурге бурно обсуждают в соцсетях. Пользователи убеждены, что сидевшая рядом с Владимиром Путиным супруга Дональда Трампа Меланья была просто очарована президентом РФ.

Ранее об «определенной симпатии» в общении первой леди США и Путина сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что они обсуждали проблемы женщин. Но пользователи Рунета убеждены, что Меланья была им просто очарована, пишет Ура.ру.

«Наш-то орел очаровал красавицу», — написала пользователь Любовь Димина. «Я думаю, что Путин ей понравился», — соглашается Alex-ANDR. При этом некоторые комментаторы стали шутить, что оживленная беседа Меланьи Трамп и Владимира Путина вызвала ревность канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которую они также заподозрили в симпатии к президенту России.