Сирия: Де Мистура подтвердил соблюдение перемирия на юго-западе страны
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Нью-Йорк, 10 июня. Перемирие в зонах деэскалации на юго-западе Сирии соблюдается. Об этом в понедельник заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
По словам дипломата, прекращение огня в этих районах является важным шагом по урегулированию сирийского кризиса.
«Мы считаем это значимым развитием и шагом вперед в сфере деэскалации в том районе, который лично считаю потенциально несущим большую опасность. Есть вопросы, которые его осложняют, но мы считаем, что у этого соглашения есть очень высокие шансы на выполнение», — отметил он.