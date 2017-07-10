Сирия: Де Мистура подтвердил соблюдение перемирия на юго-западе страны

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Нью-Йорк, 10 июня. Перемирие в зонах деэскалации на юго-западе Сирии соблюдается. Об этом в понедельник заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.



По словам дипломата, прекращение огня в этих районах является важным шагом по урегулированию сирийского кризиса.