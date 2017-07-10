Песков назвал условие размещения полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе

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Москва, 10 июля. Размещение полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе возможно только при согласии Украины, а также властей ДНР и ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что вопрос размещения полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе невозможно обсуждать без участия противоборствующих сторон, о чем неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.

«В данном случае противоборствующими сторонами являются вооруженные силы Украины: то есть Киев и представители республик ДНР и ЛНР», — сказал Песков.

Он также отметил, что президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали данный вопрос в ходе переговоров на саммите G20 в Гамбурге. Путин убедил Трампа, что обсуждение размещение каких-либо миссий в Донбассе может осуществляться только с согласия Киева, ДНР и ЛНР.