Сирия: «Хезболла» намерена начать операцию против боевиков на границе с Ливаном

В Избранное

Арсаль, 10 июля. Командование движения «Хезболла» предложило сдаться боевикам, окопавшимся в районе Арсаль, но получило отказ.

В командовании «Хезболлы» заявили, что операция против боевиков на границе с Ливаном начнется в ближайшие дни и продлиться максимум до середины текущего месяца. Военный источник отмечает, что наступление «Хезболлы» начнется одновременно со стороны Сирии и Ливана.

Ранее сообщалось, что «Хезболла» предложила террористам и членам их семей эвакуироваться из района Арсаль в сирийскую провинцию Идлиб. Боевикам гарантировали создание безопасного прохода и предоставления автобусов. Джихадисты ответили отказом.