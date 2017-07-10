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Сирия: «Хезболла» намерена начать операцию против боевиков на границе с Ливаном
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    Сирия: «Хезболла» намерена начать операцию против боевиков на границе с Ливаном

    17:49  10 Июля 2017
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    Сирия: «Хезболла» намерена начать операцию против боевиков на границе с Ливаном

    Арсаль, 10 июля. Командование движения «Хезболла» предложило сдаться боевикам, окопавшимся в районе Арсаль, но получило отказ.

    В командовании «Хезболлы» заявили, что операция против боевиков на границе с Ливаном начнется в ближайшие дни и продлиться максимум до середины текущего месяца. Военный источник отмечает, что наступление «Хезболлы» начнется одновременно со стороны Сирии и Ливана.

    Ранее сообщалось, что «Хезболла» предложила террористам и членам их семей эвакуироваться из района Арсаль в сирийскую провинцию Идлиб. Боевикам гарантировали создание безопасного прохода и предоставления автобусов. Джихадисты ответили отказом.

    Сирия: «Хезболла» намерена начать операцию против боевиков на границе с Ливаном

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хезболла #ливан #боевик
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