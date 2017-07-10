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В Чехии две девушки разбились на машине в прямом эфире Facebook
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    В Чехии две девушки разбились на машине в прямом эфире Facebook

    17:27  10 Июля 2017
    192

    В Чехии две девушки разбились на машине в прямом эфире Facebook

    Прага, 10 июля. Две девушки попали в аварию во время прямой трансляции в Facebook. На кадрах видео можно заметить, как одна из девушек смеется и говорит что-то за секунду до собственной гибели.

    Телефон продолжал вести трансляцию еще 20 минут после аварии — до прибытия кареты «скорой помощи».

    Как сообщают СМИ, девушки направлялись в населенный пункт Обрнице. Машина двигалась со скоростью до 180 км/ч. Автомобиль врезался в шумоизоляционную стену неподалеку от трассы. Девушка, которая вела трансляцию, погибла на месте. Ее подруга, сидящая за рулем, получила серьезную травму головы. Сейчас она находится в больнице.
     

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #чехия
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