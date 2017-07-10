Алеппо: курды обвинили Турцию в ранении пятерых мирных жителей

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Африн, 10 июля. Армия Турции подвергла обстрелу курдские поселения на севере провинции Алеппо.

Медиа-крыло «Сирийских демократических сил» сообщило, что военнослужащие Турции снова обстреляли курдские населенные пункты в кантоне Африн. Армия использует против «Отрядов народной самообороны» тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В результате одного из обстрелов пять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, пострадавшие доставлены в больницу в Африне. Большое количество строений были повреждены. Начался пожар в сельскохозяйственных угодьях в населенных пунктах Сед Шахба, Хербель, Шейх-Иса и Тель-Рифаат.