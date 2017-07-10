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Значительный шаг: генсек ООН оценил договоренности о зонах деэскалации в Сирии
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    Значительный шаг: генсек ООН оценил договоренности о зонах деэскалации в Сирии

    17:28  10 Июля 2017
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    Значительный шаг: генсек ООН оценил договоренности о зонах деэскалации в Сирии

    Нью-Йорк, 10 сентября. Генсек ООН Антониу Гуттариш назвал договоренности о зонах деэскалации в Сирии «значительным шагом» по снижению насилия и улучшения гуманитарного доступа в республике, а также призвал  все страны «оберегать право сирийцев искать убежище и право беженцев на защиту».

    «В то время как ООН вновь проводит межсирийские переговоры по политическому урегулированию на основе резолюции СБ ООН 2254, генсек призывает все стороны удвоить усилия для политического разрешения сирийского конфликта», — подчеркнул в своем заявлении Гуттариш, текст которого распространила пресс-служба международной организации.

    Напомним, в минувшую пятницу эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в районах Даръа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #гуттариш
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