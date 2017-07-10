Центробанк РФ рассказал о масштабах манипуляций с вкладами в банке «Югра»

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Москва, 10 июля. Манипулятивные операции с вкладами банка «Югра» составляют не более 2 млрд долларов. Такие данные привел в понедельник зампред Центрального банка России Василий Поздышев.

«После того как банку было выдано ограничение на привлечение средств вкладчиков, банк стал делать отдельных вкладчиков акционерами, выдавая им одну акцию с целью обходить ограничение», — отметил он.

По словам Поздышева, Центробанк уже направил обращение в правоохранительные органы по данному факту. Кроме того, руководство «Югры» подозревается в публикации недостоверной отчетности, а также в выводе активов.