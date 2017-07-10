Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Путин распорядился организовать празднование столетия Росархива
Экономика
Аналитики предсказывают рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аналитики предсказывают рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

    17:29  10 Июля 2017
    106

    Аналитики предсказывают рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

    Усиление мирового спроса на нефть и сокращение поставок стран-экспортеров (ОПЕК) может заставить взлететь цены на черное золото до 60 долларов за баррель до конца года, говорится в отчете финансового журнала Barron's.

    Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Нефть может вырасти до 60 долларов к концу года, пишет Barron's, ссылаясь на аналитика компании Citi» (Oil could hit $60 before year-end: Barron's, citing Citi analyst), опубликованной 9 июля в деловых новостях Reuters.

    В отчете приводятся данные исследования старшего аналитика по энергетике из Citigroup Эрика Ли, который ранее предсказывал тенденцию к понижению рынка нефти, когда цена была выше 100 долларов за баррель. Снижение в последние недели до чуть более 44 долларов за нефть марки Brent LCOc1 (эталонный сорт) позволило Ли говорить о краткосрочном повышении цен, отмечает Barron's.

    Ли прогнозирует спрос в 97,3 млн баррелей в день в 2017 году. Это будет рекордный показатель, выше 96 миллионов в 2016 году, достигнутых преимущественно за счет стран с формирующимся рынком, таких как Китай и Индия. В то же время сокращение поставок из стран ОПЕК примерно на 0,7 млн баррелей в день по сравнению со средним показателем 2016 года должно повысить нефтяные цены еще до конца четвертого квартала.

    Сокращение поставок из стран ОПЕК примерно 0,7 млн баррелей в день

    Снижение мировых запасов нефти началось после первого квартала, и Ли предсказывает, что тенденция продолжится в ускоренном режиме до конца этого года.

    В пятницу цены на нефть остановились на уровне почти на 3% меньше, в то время как рост производства в США и увеличение экспорта ОПЕК ставят под сомнение усилия производителей по сдерживанию постоянного перенасыщения рынка. В пятницу данные агентства Reuters показали, что добыча в странах ОПЕК сейчас находится самом высоком уровне этого года.

    Директор отдела по изучению товарных рынков в Clipperdata Мэтт Смит заявил, что в прошлом месяце объем экспорта ОПЕК был на 2 млн баррелей в сутки выше, чем в июне 2016 года, несмотря на продление соглашения ОПЕК по сокращению добычи на 1,8 млн баррелей в сутки.

    Ли отмечает, что нефтяные спекулянты проигнорировали детали соглашения ОПЕК, по которым сокращения должны были начаться в конце 2016 года, а не когда о нем было объявлено. Это позволило участникам нарастить производство во время переговоров, что означает, что сокращения начались с более высокой отправной точки.

    Продолжающая добыча не позволит ценам резко вырасти до 100 долл. за баррель

    Что касается поставок из США, то Ли говорит, что продолжающая добыча не позволит ценам резко вырасти до 100 долларов за баррель, но присутствие американских производителей вряд ли помешает восходящему движению цен на рынке нефти в течение оставшейся части года.

    Ли полагает, что после скачка до 60 долларов за баррель цены будут оставаться на том же уровне к началу 2018 года, в то время как предложение будет догонять спрос. Если не случится крупных политических изменений в странах — производителях нефти, то, по его оценке, цена на нефть не поднимется значительно выше 60 долларов за баррель.

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #опек
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Порошенко объявил о введении биометрического контроля на границе Украины

        18:15 10 Июля 2017 107
        Читать
        17:30
        Сегодня

        Сирия: Де Мистура подтвердил соблюдение перемирия на юго-западе страны
        17:28
        Сегодня

        Путин поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездов
        17:07
        Сегодня

        Песков рассказал о происхождении турбин, которые устанавливаются в Крыму
        15:49
        Сегодня

        Песков рассказал о мотоцикле, на котором ездил Путин
        15:42
        Сегодня

        Путин назвал Глазунова подлинным мастером художественной школы

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7749

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13441

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1718

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3361

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2569
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хватит рвать вышиванки: Киев не может доказать присутствие «армии РФ» в Донбассе

        Хватит рвать вышиванки: Киев не может доказать присутствие «армии РФ» в Донбассе

        17:43   10 Июля 2017
        1485
        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        Песков объяснил слова Путина о «торговле русофобией» украинскими властями

        16:27   10 Июля 2017
        192
        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать протокол по размещению ВКС РФ в Сирии

        15:53   10 Июля 2017
        290
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        1527