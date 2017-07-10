Аналитики предсказывают рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

В Избранное

Усиление мирового спроса на нефть и сокращение поставок стран-экспортеров (ОПЕК) может заставить взлететь цены на черное золото до 60 долларов за баррель до конца года, говорится в отчете финансового журнала Barron's.

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Нефть может вырасти до 60 долларов к концу года, пишет Barron's, ссылаясь на аналитика компании Citi» (Oil could hit $60 before year-end: Barron's, citing Citi analyst), опубликованной 9 июля в деловых новостях Reuters.

В отчете приводятся данные исследования старшего аналитика по энергетике из Citigroup Эрика Ли, который ранее предсказывал тенденцию к понижению рынка нефти, когда цена была выше 100 долларов за баррель. Снижение в последние недели до чуть более 44 долларов за нефть марки Brent LCOc1 (эталонный сорт) позволило Ли говорить о краткосрочном повышении цен, отмечает Barron's.

Ли прогнозирует спрос в 97,3 млн баррелей в день в 2017 году. Это будет рекордный показатель, выше 96 миллионов в 2016 году, достигнутых преимущественно за счет стран с формирующимся рынком, таких как Китай и Индия. В то же время сокращение поставок из стран ОПЕК примерно на 0,7 млн баррелей в день по сравнению со средним показателем 2016 года должно повысить нефтяные цены еще до конца четвертого квартала.

Снижение мировых запасов нефти началось после первого квартала, и Ли предсказывает, что тенденция продолжится в ускоренном режиме до конца этого года.

В пятницу цены на нефть остановились на уровне почти на 3% меньше, в то время как рост производства в США и увеличение экспорта ОПЕК ставят под сомнение усилия производителей по сдерживанию постоянного перенасыщения рынка. В пятницу данные агентства Reuters показали, что добыча в странах ОПЕК сейчас находится самом высоком уровне этого года.

Директор отдела по изучению товарных рынков в Clipperdata Мэтт Смит заявил, что в прошлом месяце объем экспорта ОПЕК был на 2 млн баррелей в сутки выше, чем в июне 2016 года, несмотря на продление соглашения ОПЕК по сокращению добычи на 1,8 млн баррелей в сутки.

Ли отмечает, что нефтяные спекулянты проигнорировали детали соглашения ОПЕК, по которым сокращения должны были начаться в конце 2016 года, а не когда о нем было объявлено. Это позволило участникам нарастить производство во время переговоров, что означает, что сокращения начались с более высокой отправной точки.

Что касается поставок из США, то Ли говорит, что продолжающая добыча не позволит ценам резко вырасти до 100 долларов за баррель, но присутствие американских производителей вряд ли помешает восходящему движению цен на рынке нефти в течение оставшейся части года.

Ли полагает, что после скачка до 60 долларов за баррель цены будут оставаться на том же уровне к началу 2018 года, в то время как предложение будет догонять спрос. Если не случится крупных политических изменений в странах — производителях нефти, то, по его оценке, цена на нефть не поднимется значительно выше 60 долларов за баррель.