Столтенберг открыл первый офис НАТО на Украине

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Киев, 10 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл новый офис альянса на Украине. Он также пообещал оказывать политическую и практическую помощь стране.

«Этот день является очень важным для партнерства между Украиной и НАТО», — заявил Столтенберг в ходе торжественной церемонии открытия.

По словам представителя Североатлантического альянса, НАТО будет продолжать оказывать политическую и практическую помощь Киеву.

Столтенберг пояснил, что новый офис альянса на Украине позволит сделать совместную работу более эффективной, чтобы в стране продолжала повышаться обороноспособность.

Отметим, что в понедельник под председательством президента Украины Петра Порошенко и Йенса Столтенберга прошло заседание комиссии Украина-НАТО.