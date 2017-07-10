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Матвиенко предложила выселить студентов из общежитий в квартиры-студии
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    Матвиенко предложила выселить студентов из общежитий в квартиры-студии

    17:10  10 Июля 2017
    69

    Матвиенко предложила выселить студентов из общежитий в квартиры-студии

    Москва, 10 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заменить студенческие общежития другими формами предоставления жилья. С такой инициативой она выступила в ходе встречи с членами Палаты молодых законодателей.

    В качестве возможных вариантов она назвала молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов.

    При этом она подчеркнула, что местные власти должны принимать участие в подобных проектах по обеспечению молодежи жильем, а жилые площади надо передавать в собственность за небольшую плату.

    «Пусть это 50 кв. метров, для начала это неплохо, потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия», — уверена Матвиенко.

    При этом спикер Совфеда подчеркнула, что не поддерживает идею частных общежитий.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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