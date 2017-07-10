Песков: МВД опровергло статьи о расстрелах в Чечне

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Москва, 10 июля. Администрация президента России приняла к сведению сообщения СМИ о якобы имевшем место в Чечне массовом расстреле, однако данная информация была опровергнута МВД Чеченской республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет. Мы приняли их к сведению», — отметил Песков.

Он также добавил, что правоохранительные органы Чеченской республики выступили с опровержением данной информации.

Ранее «Новая газета» сообщила, что в январе 2017 года в Чечне якобы произошел массовый расстрел нескольких десятков человек.