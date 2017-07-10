Алеппо: пять человек погибли в результате атаки террористов возле мечети
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Алеппо, 10 июля. Боевики подвергли ракетному обстрелу пригороды крупнейшего города Сирии.
Информационный портал «Сурия Аль-Эн» сообщил со ссылкой на местные источники, что террористы подвергли район Халеб аль-Джадида обстрелу из реактивных систем залпового огня.
Отмечается, что один из реактивных снарядов разорвался около мечети в данном квартале. В результате взрыва погибли не менее пяти мирных жителей, множество гражданских лиц получили ранения.
Данные о принадлежности боевиков к определенной террористической группировке не приводятся.