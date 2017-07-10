Судмедэксперты установили предварительную причину смерти Антона Носика

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Москва, 10 сентября. Судмедэксперты назвали предварительную причину смерти блогера Антона Носика. По данным специалистов, блогер злоупотреблял алкоголем, что обернулось целым рядом заболеваний сердца.

Кроме того, они не исключили и отравления некачественным алкоголем, добавил источник телеканала Life, уточнив, что точная причина смерти станет известна через полтора месяца, когда будут получены результаты исследований.

Накануне стало известно, что на теле журналиста не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Напомним, Носик скончался минувшей ночью на даче в Подмосковье. Друзья говорят, что последние дни он злоупотреблял алкоголем, празднуя свой день рождения. 4 июля ему исполнился 51 год.

