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Министр транспорта и главный архитектор Крыма ушли в отставку
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    Министр транспорта и главный архитектор Крыма ушли в отставку

    17:13  10 Июля 2017
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    Министр транспорта и главный архитектор Крыма ушли в отставку

    Симферополь, 10 июля. Главный архитектор Крыма Анна Царева и министр транспорта республики Анатолий Волков подали заявления об отставке. На сайте крымского правительства размещена соответствующая информация.

    Согласно приведенным данным, заявления об увольнении они написали по собственному желанию.

    Волков будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов начал масштабные кадровые перестановки как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Так, он отправил в отставку министра курортов и туризма республики Сергея Стрельбицкого. Также будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #крым
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