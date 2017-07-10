Ирак: один из лидеров ИГИЛ уничтожен в Мосуле при попытке переплыть через Тигр

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Мосул, 10 июля. Боевик пытался сбежать из зачищенного от «Халифата» города.

В полиции иракской провинции Ниневия сообщили, что один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) известный под именем Саллам Ганем Абдулла Султан попытался переплыть реку Тигр и скрыться от сотрудников сил безопасности.

Террорист был своевременно замечен и ликвидирован. Ранее сообщалось, что многомесячная военная операция по освобождению от «Исламского государства»* второго по величине города Ирака Мосула завершилась поражением террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.