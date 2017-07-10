Сербия хочет стать участником проекта «Турецкий поток»

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Белград, 10 июля. Власти Сербии предложили протянуть газопровод «Турецкий поток» через территорию страны. С такой инициативой выступил в понедельник президент республики Александр Вучич.

«Сербия хочет вносить вклад в разрешение проблем обеспечения энергобезопасности, и мы ждем ответа от наших европейских партнеров», — отметил он.

По словам Вучича, строительство газопровода на территории страны отвечает интересам не только Сербии, но и всего региона. Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» может целиком взять на себя финансирование «Турецкого потока», а не только его морского участка, как предполагалось ранее.