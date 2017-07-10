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На грани войны и мира: жители поселка Донецк-Северный рассказали о буднях под дулом ВСУ
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    На грани войны и мира: жители поселка Донецк-Северный рассказали о буднях под дулом ВСУ

    17:58  10 Июля 2017  /обновлено: 18:00  10 Июля 2017
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    На грани войны и мира: жители поселка Донецк-Северный рассказали о буднях под «дулом» ВСУ

    Несмотря на заключенное «хлебное перемирие», Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса. Под огнем украинских силовиков вновь оказались жилые районы, один из которых — поселок Донецк-Северный. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

    По разбитой дороге проезжают машины, работает маленький магазинчик, а во дворе играет девочка. С виду тяжело сказать, что эта окраина Донецка регулярно оказывается под обстрелами. Да, здесь не осталось целых окон, но видно, что люди продолжают жить. Кое-где сушится белье, греются на солнце кошки, бегают собаки.

    В поселке Донецк-Северный практически не осталось зданий с неповрежденным остеклением

    Впечатление кардинально меняется, если пройти во дворы и посмотреть на здания с другой стороны. Тут уже и пробоины от снарядов в стенах, и разбитые перекрытия, и снесенные взрывами крыши.

    Один из местных жителей показывает нам «недавние повреждения». В этот раз под огонь попали несколько пятиэтажек, гаражи и единственный источник воды — колодец, — использующийся в случае, если снаряд прилетит в линии электропередач. Несмотря на это, здесь продолжает жить более 30 семей.

    «Все обстрелы у нас обычно происходят в полдевятого. Мне повезло — меня не было дома, когда эта мина прилетела. В этот раз пробило люк, все стены и перекрытия посечены, стекла из оконных рам выбило. Пришлось все затягивать пленкой, — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Любовь Михайловна. — У нас такое часто бывает. Не прошло и месяца, как прилетело за гаражи. Тогда окна вон в тех подъездах повыбивало. Воды у нас нет — напора хватает только на первые этажи. Отопления тоже нет — котельную разбило. Из колодца воду носим, когда свет перебивает. Зимой замерзает все — и колодец, и канализация. Как-то так и живем».

    Местные жители рассказали ФАН о своих буднях и непрекращающихся обстрелах со стороны ВСУ

    Встретилась нам и мама девочки, гулявшей во дворе. Они обе согласились поговорить с нами.

    «Каждый вечер бомбят, временами прилетает даже во двор. Благо, пока стрелять не начнут, свет есть. А прилетит — так у нас ни света, ни воды. Только колодец и спасает,  — говорит мама (дочка не слишком хочет общаться с чужими). — «Как ты называешь то, что прилетает?».

    «Плохие салютики», — поясняет она, даже не дождавшись ответа. — Надо же как-то ребенку объяснить. Говорим, что бывают хорошие салютики, а бывают плохие».

    В поселке Донецк-Северный практически не осталось зданий без повреждений

    То, что происходит в поселке, тяжело назвать жизнью. Скорее, это выживание на грани между войной и миром, которое устроили жителям артиллеристы, танкисты и минометчики ВСУ, выбравшие этот поселок своей главной мишенью.

    В поселке Донецк-Северный практически не осталось зданий без повреждений

    Автор: Андрей Тюнников
    #днр #всу #донбасс #донецк #новороссия #донецк-северный
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